Angelica Moser KEY

Angelica Moser è diventata la 6a svizzera nella storia a imporsi in una tappa della Diamond League.

Swisstxt

Superando l'asticella a 4,73m (season best), la rossocrociata ha vinto il concorso di salto con l'asta di Marrakech. In Marocco Mujinga Kambundji non è invece andata oltre al 5o posto nei 200m vinti da Shericka Jackson in 22"82. La bernese ha stoppato il cronometro in 23"14, a oltre 2 decimi dal suo miglior tempo stagionale. Sesta negli 800m Rachel Pellaud (2'00"95). Sorpresa nei 100m maschili dove il camerunese Emmanuel Eseme (10"11) ha preceduto André De Grasse (10"19).

Swisstxt