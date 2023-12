Lara Gut-Behrami KEY

Niente tris per Lara Gut-Behrami. In Canada la ticinese conclude al quinto posto, vince l'italiana Federica Brignone.

Dopo i fasti di Soelden e Killington, nel primo dei due giganti previsti a Mont-Tremblant (in Canada) la ticinese si è dovuta accontentare di un comunque buon quinto posto, a 0"59 dalla vincitrice, l'italiana Federica Brignone.

Brignone, già prima dopo la prima manche, ha preceduto la slovacca Petra Vlhova e la statunitense Mikaela Shiffrin. Davanti alla 31enne di Comano, che ha perso due posizioni rispetto alla classifica dopo il primo tracciato, si è inserita pure la svedese Sara Hector.

Per quanto riguarda le altre rossocrociate entrate nelle prime 30 della prima manche, Simone Wild ha perso qualche posizione per terminare 22a, mentre Wendy Holdener ha chiuso la graduatoria tra le atlete giunte in fondo al secondo tracciato. In tre sono uscite dal tracciato nella seconda manche.

Swisstxt