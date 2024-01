Le dure critiche dell'infortunato Pinturault: «Nello sci alpino siamo molto stupidi»

Alexis Pinturault ha commentato il suo recente infortunio. Keystone

Il francese Alexis Pinturault, che ha dovuto terminare la sua stagione a causa di una violenta caduta avvenuta venerdì scorso nel super-G di Wengen, ha parlato dell'incidente prima dell'operazione programmata per martedì prossimo. Il transalpino ha espresso tutto il suo disappunto verso la FIS.

Durante la gara di super-G di venerdì scorso a Wengen, Alexis Pinturault è stato vittima di una grave caduta sul salto del Silberhorn.

«Quando sono atterrato, ho sentito immediatamente che il mio ginocchio cedeva, c'è stato uno scatto come quello che avevo avuto alla caviglia dieci anni fa. Ho capito subito che le cose non andavano bene», ha spiegato ieri lo sciatore francese in una videoconferenza con i media.

La caduta ha avuto gravi conseguenze: molti ematomi sulla schiena, sull'addome, sull'anca, sulle mani, sui polsi... «ovunque». «La prima notte è stata difficile, non riuscivo nemmeno a trovare una posizione comoda per dormire. Ma i problemi più gravi sono al ginocchio sinistro, con parecchie lesioni e rotture che richiederanno un intervento chirurgico», ha riferito il veterano delle gare di velocità.

«C'è sempre questa spada di Damocle»

L'ospedale di Interlaken ha diagnosticato la rottura dei legamenti crociati anteriori del ginocchio sinistro. L'operazione dovrebbe avere luogo il prossimo martedì.

A 32 anni, il vincitore del grande Globo di cristallo nel 2021 affronta il suo primo grave infortunio.

«Una delle mie più grandi qualità è la mia forma fisica, mi ha sempre preservato dagli infortuni. Ma ci sono incidenti che possono essere sfortunati, anche se ci si prepara bene fisicamente... C'è sempre questa spada di Damocle», si è lamentato lo sciatore di Courchevel. «A questa età, non vuoi che succeda. Ma non c'è mai un buon momento per farsi male».

L'incidente ha naturalmente generato dubbi sulla possibile fine della sua carriera. «Sì, l'idea mi è passata per la mente. Sono consapevole delle complicazioni che possono esserci. So che non sarà facile tornare e non so se riuscirò a ritrovare il mio livello migliore in futuro».

«Non penso alla possibilità di tornare a sciare»

Pinturault, che aveva l'obiettivo di vincere una discesa in Coppa del Mondo, non riesce ancora a pensare troppo al futuro della sua carriera sportiva.

«Per ora mi concentro solo su quello che devo fare in vista dell'operazione. Durante la riabilitazione so che dovrò dedicarmi a fisioterapia e rafforzamento per tre settimane o un mese, ma il lavoro di recupero sarà il più importante», ha sottolineato il transalpino, ammettendo a denti stretti: «Non penso nemmeno alla possibilità di tornare a sciare e quando. Questo avverrà molto più tardi».

Colui che è solo uno tra i diversi sciatori rimasti feriti sul Lauberhorn quest'anno, non ha nascosto il suo disappunto: «Ciò che è certo è che nel mondo dello sci alpino siamo molto stupidi. Solo gli idioti ripetono lo stesso errore», ha osservato il campione del mondo di combinata nel 2023.

«Troppe gare ravvicinate, è un invito a mandare gli atleti in ospedale»

«Riguardo al calendario, avevamo limitato il numero di gare, ma oggi ci sono sempre più aggiunte e si crea un sovraccarico. Noi atleti non siamo contro l'aumento delle gare, ma contro un eccesso di quest'ultime. Non so se il mio infortunio è collegato a questo, ma finire con una lunga discesa a Wengen dopo due allenamenti, una discesa corta e un super-G è chiaramente un invito a mandare gli atleti in ospedale!», ha concluso lo sfortunato francese.