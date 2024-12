La medaglia d'oro, Jasmine Flury, a sinistra, e la medaglia di bronzo, Corinne Suter, a destra, posano dopo la cerimonia di premiazione della discesa libera femminile ai Mondiali del 2023 a Courchevel/Meribel. Keystone

Gli infortuni hanno purtroppo un ruolo importante nella Coppa del Mondo di sci. blue Sport fornisce un aggiornamento su quali sciatori sono fuori stagione e quali torneranno (presto).

Hai fretta? blue News riassume per te L'otto volte vincitore della Coppa del Mondo Marcel Hirscher ha subito la rottura del legamento crociato durante un allenamento.

Anche altri sciatori dovranno saltare parte della stagione in corso. Tra questi Mikaela Shiffrin, che è caduta, infortunandosi, mentre era in vista la sua centesima vittoria in Coppa del Mondo.

Ci sono però anche buone notizie. Diversi atleti sono in procinto di tornare in pista, tra cui tre stelle dello sci svizzero. Mostra di più

Stagione finita

Marcel Hirscher 🇳🇱

L'otto volte vincitore della Coppa del Mondo, Marcel Hirscher, si è infortunato durante un allenamento sulla Reiteralm. Il 35enne è scivolato durante una curva senza cadere, ma si è immediatamente procurato un trauma al ginocchio sinistro. «Legamento crociato andato, stagione finita», ha commentato lo stesso atleta su Instagram.

Niels Hintermann 🇨🇭

All'inizio di ottobre allo specialista svizzero della velocità è stato diagnosticato un cancro ai linfonodi. Questo significa che Hintermann salterà la Coppa del Mondo invernale e dovrà sottoporsi a chemioterapia.

Il 29enne farà l'ultimo trattamento radioterapico il 24 dicembre, come ha dichiarato alla «SRF»: «Poi potrò finire il trattamento a Natale. È il mio regalo».

Alexander Kilde 🇳🇴

Dopo il brutto incidente di Wengen del gennaio 2024, il norvegese avrà bisogno di più pazienza del previsto prima di rientrare. Già prima dell'inizio della stagione a Sölden, aveva annunciato che avrebbe saltato l'intera inverno 2024/25. Il motivo è un'infezione alla spalla.

Tommaso Sala 🇮🇹

Lo specialista dello slalom si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro durante un allenamento in Val Senales e salterà l'intera stagione.

Rientro sconosciuto

Mikaela Shiffrin 🇺🇸

Con la sua centesima vittoria in Coppa del Mondo in vista, Mikaela Shiffrin è caduta nello slalom gigante di Killington. La sera dell'incidente, dal suo letto d'ospedale, la 29enne ha potuto dire che non c'era motivo di preoccuparsi.

La statunitense ha riportato una ferita da taglio e un grave trauma muscolare alla gamba destra. Secondo la sua stessa dichiarazione, sarà «fuori per alcune settimane».

Urs Kryenbühl 🇨🇭

Urs Kryenbühl si è infortunato al ginocchio destro martedì durante la prima sessione di allenamento di discesa a Beaver Creek, negli Stati Uniti. Secondo Swiss-Ski, ha preso una botta.

I primi esami sul posto hanno evidenziato un infortunio complesso al ginocchio, che sarà ulteriormente esaminato in Svizzera nei prossimi giorni.

Manuel Feller 🇦🇹

Manuel Feller è stato escluso dalle prime tre gare dell'inverno. Si è anche leggermente infortunato all'anca in una caduta a Gurgl. L'austriaco salterà quindi il week end di Beaver Creek. Tuttavia vuole essere di nuovo al via in Val d'Isère a metà dicembre.

Andreas Sander 🇩🇪

In ottobre, Sander ha reso pubblico che soffre di disfunzione mitocondriale, una grave malattia cellulare. All'epoca il tedesco aveva annunciato che era impossibile prevedere quando e se sarebbe stato in grado di tornare a sciare a livello agonistico.

In fase di rientro

Corinne Suter 🇨🇭

A gennaio, Corinne Suter si è lacerata il legamento crociato durante la discesa libera di Cortina d'Ampezzo. Ora la svittese è tornata. Suter ha postato ieri su Instagram una foto dalla pista di gara con il commento: «Indovinate chi è tornata... ❤️‍🔥».

Jasmine Flury 🇨🇭

La campionessa mondiale di discesa libera ha dovuto terminare prematuramente la scorsa stagione a causa di un danno alla cartilagine. Ora la Flury è tornata sugli sci, ma non è ancora pronta per tornare a gareggiare.

Una settimana fa ha scritto su Instagram: «Sono contenta dei progressi che ho fatto nelle ultime settimane. Sciare mi sembra più naturale, almeno quando le condizioni sono buone e le piste non sono troppo ripide. Continuerò a provare e sono ancora paziente».

Marco Kohler 🇨🇭

Kohler è caduto pesantemente sul Lauberhorn a gennaio, lacerandosi i legamenti crociati e il menisco del ginocchio destro. Tuttavia l'elvetico è tornato nel team di Swiss-Ski per l'apertura della stagione di velocità a Beaver Creek.

Marco Schwarz 🇦🇹

Circa un anno fa, Marco Schwarz era ancora in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo davanti a Marco Odermatt. Ma invece di un acceso duello per il grande globo, l'austriaco ha subito un grave infortunio.

A Bormio ha riportato la lacerazione del legamento crociato e del menisco, oltre a danni alla cartilagine. In estate, Schwarz è stato anche afflitto da uno slittamento del disco.

Tuttavia Schwarz ha potuto effettuare le sue prime curve sulla neve in ottobre e, più recentemente, il responsabile del centro ÖSV Marko Pfeifer ha dichiarato che Schwarz è ora libero dal dolore.

Schwarz tornerà quindi in Coppa del Mondo quest'anno, il 22 dicembre, in occasione dello slalom gigante in Alta Badia.

Petra Vlhova 🇸🇰

Nel gennaio 2024, Petra Vlhova ha subito la rottura del legamento crociato nella gara di casa a Jasna. Da allora sta lottando per il suo ritorno. Il momento dovrebbe arrivare alla fine dell'anno. Vuole tornare in Coppa del Mondo a Semmering (slalom gigante e slalom) il 28/29 dicembre.

Alexis Pinturault 🇫🇷

Alexis Pinturault ha subito un grave infortunio al ginocchio a Wengen in gennaio. Ora il weekend del ritorno è finalmente alle porte. Pinturault gareggerà nel super-G, nella discesa libera e nello slalom gigante a Beaver Creek.

Nina Ortlieb 🇦🇹

Ortlieb si è rotta tibia e perone a St. Moritz nel dicembre 2023. L'austriaca è ora tornata sugli sci e vuole fare il suo ritorno a Beaver Creek.

Sofia Goggia 🇮🇹

L'italiana ha un rapporto discontinuo con gli infortuni. Nel febbraio 2024 è caduta in allenamento e ha riportato una grave frattura alla tibia e al malleolo tibiale. Ma la specialista della velocità tornerà presto, il 14 e 15 dicembre ha in programma di gareggiare nella discesa libera e nel super-G a Beaver Creek.

Elena Curtoni 🇮🇹

Nel dicembre 2023, la Curtoni ha subito una frattura complicata dell'osso sacro a St. Moritz ed è stata esclusa per il resto dell'inverno. L'italiana tornerà per questa stagione.

Altri rientri

Lindsey Vonn 🇺🇸

Lindsey Vonn non solo sta tornando da innumerevoli infortuni, ma anche dal ritiro. La quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo vuole infatti tornare ai Mondiali di St. Moritz a fine dicembre. All'età di 40 anni e con un'articolazione artificiale del ginocchio. Molti esperti di sci lo criticano.

Breezy Johnson 🇺🇸

La Johnson ha saltato circa un anno, ma non per un infortunio, bensì per un divieto di doping. L'americana è stata bandita perché non ha aggiornato l'agenzia antidoping statunitense sui suoi spostamenti. La Johnson è stata quindi bandita per 14 mesi il 10 ottobre 2023. Ora potrà tornare in tempo per l'apertura della stagione di velocità a Beaver Creek.