Gli sono mancati appena sei centesimi

Una grandissima rimonta non è bastata a Marc Rochat per conquistare il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo.

Decimo dopo la prima manche dello slalom in notturna di Schladming, grazie ad una grande prestazione nella seconda lo svizzero è risalito fino al quarto posto, mancando di appena 0"06 la terza piazza. Ad imporsi è stato, come domenica scorsa a Kitzbüehel, il tedesco Strasser, che ha preceduto di 0"28 il norvegese Haugan e di 1"02 il francese Noël. Daniel Yule, sesto nel tardo pomeriggio, ha chiuso la sua gara in ottava posizione (+1"32).

Swisstxt