Caduta malamente lo scorso 26 gennaio a Cortina, Mikaela Shiffrin dovrà ancora attendere prima di fare il suo rientro in Coppa del Mondo, perlomeno stando a quanto affermato dal responsabile media della squadra americana al Blick.

In lotta con Lara Gut-Behrami per la conquista della classifica generale, che la vede al secondo posto a soli cinque punti dalla ticinese, la statunitense non tornerà a gareggiare nemmeno a Crans-Montana, dove nel weekend sono previsti un super G e due discese. L’occasione per Gut-Behrami di allungare in testa, considerando le discipline veloci, è dunque più che ghiotta.

Swisstxt