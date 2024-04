Sofia Goggia vicina alle lacrime: «Pensavo fosse finita»

Sofia Goggia è positiva in vista della prossima stagione. Imago

All'inizio di febbraio, la dominatrice italiana delle discese libere, Sofia Goggia, ha subito un grave infortunio durante un allenamento. Dopo la brusca fine della stagione l'atleta di Bergamo è caduta in una profonda depressione.

Sofia Goggia ha ottenuto quattro podi nelle prime cinque gare di discesa libera lo scorso inverno, arrivando una volta quarta. La sua corsa per la coppetta di discesa libera si è però interrotta bruscamente all'inizio di febbraio. Durante un allenamento a Ponte di Legno, è stata vittima di una grave caduta e si è fratturata una tibia e una caviglia. La stagione si è conclusa brutalmente.

In un'intervista alla «FIS», la 31enne ha offerto uno sguardo profondo sul suo stato d'animo: «I primi due strappi al legamento crociato che ho subito da giovane sono stati facili da superare. Invece, i giorni dopo il mio ultimo infortunio alla tibia sono stati davvero duri. C'erano momenti in cui pensavo che fosse finita. Non riuscivo a gestire quel tipo di emozioni e il dolore psicologico».

Parlando con il «Corriere della Sera», l'italiana ha anche descritto come nelle prime settimane dopo la devastante caduta si lasciasse andare sul divano. La perdita improvvisa della sua routine sportiva e la prospettiva di una lunga convalescenza l'hanno portata temporaneamente in una profonda crisi.

Sofia Goggia pianifica il suo ritorno

In seguito, con l'aiuto di un'intensa fisioterapia, sessioni di fitness e mental training, l'azzurra ha iniziato passo dopo passo ad accettare le sfide della sua nuova situazione e a trarne nuova forza.

Goggia ha smesso di vedere tutto nero, iniziando a riaprezzare cose che spesso si danno per scontate, come la compagnia del suo cane Belle o la sua passione per la musica e l'arte. Anche la sua famiglia è sempre stata un importante supporto.

Ora ha superato il punto più basso e si sta impegnando per il suo ritorno. «Credo che a luglio sarò di nuovo sugli sci su un ghiacciaio. Dopodiché partirò per l'allenamento in Sud America, ma non c'è ancora una data precisa», ha riferito l'italiana.

L'entusiasmo per il ritorno è grande. Emozionata, ha confessato in un'intervista alla «FIS»: «Nei primi 20 giorni non vedevo un futuro per me sugli sci. Ma ciò che so è che non puoi provare emozioni simili a quelle che provi quando sei alla partenza. Per questo motivo continuerò a sciare il più a lungo possibile».

La prossima stagione di Sofia Goggia è già iniziata.