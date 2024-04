L'ultimo anno per Lara Gut-Behrami? La sciatrice sembra pronta a ritirarsi

Lara Gut Behrami festeggia sul podio della Coppa del mondo generale femminile alle finali della Coppa del mondo di sci alpino FIS a Saalbach Hinterglemm in Austria lo scorso marzo. KEYSTONE

La prossima sarà l’ultima stagione per Lara Gut-Behrami.

A confermare le voci di un possibile ritiro (già ventilato lo scorso mese), è stata la stessa campionessa ticinese a Livigno TV.

«I Giochi Olimpici di Milano-Cortina? Mancano ancora due anni, non è una cosa a cui penso. Anzi non credo che ci sarò... penso che farò ancora un anno e poi mi fermerò», ha spiegato la quasi 33enne di Comano.

Reduce dalla sua migliore annata della carriera, Gut-Behrami non ha però chiuso del tutto la porta: «Non so se è una decisione definitiva. A fine stagione non è facile avere la giusta lucidità».

