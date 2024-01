Una magnifica Lara Gut-Behrami si mangia tutta la concorrenza nel super G

Lara Gut Behrami. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami trionfa nel super G di Zauchensee, mettendo in bacheca la 40esima vittoria in Coppa del Mondo. Ottimo quinto posto per Michelle Gisin.

Venerdì Lara Gut-Behrami ha mancato per un soffio la sua prima vittoria in una disciplina veloce in questo inverno, giungendo terza, festeggiando comunque il suo 80esimo podio in Coppa del Mondo.

Domenica, invece, la ticinese ha messo in riga tutte le altre, conquistando il suo 40esimo successo in Coppa del Mondo, il ventesimo nella specialità.

La 32enne ticinese ha messo in pista una prestazione maiuscola sul Zauchensee. Unica atleta a scendere sotto 1 minuto e 15 secondi.

Si tratta appunto della 40esima vittoria in Coppa del Mondo per Lara Gut-Behrami, che è salita sul podio in compagnia delle due austriache Hütter (+ 0"25) e Puchner (+0"26).

«Sono orgogliosa»

«È veramente bello, sono orgogliosa. Ho sciato come volevo. Sento di aver gestito bene la pista da cima a fondo» ha detto Lara alla SRF.

« Il fatto di aver sciato per quattro giorni su questa pista mi ha aiutato, mi ha permesso di migliorare. Il super G è la disciplina che mi permette di acquisire fiducia», ha concluso la ticinese.

Solo Vreni Schneider davanti a lei

Nella storia dello sci svizzero la ticinese ha così raggiunto il leggendario Pirmin Zurbriggen per numero di vittorie, mentre davanti rimane Vreni Schneider, che in carriera ne ha collezionate 55.

Le altre svizzere

Molto buona la prova di Michelle Gysin, giunta quinta, mentre Corinne Suter ha conquistato il dodicesimo posto, a soli 68 centesimi dalla vincitrice. Buona la prova di Jasmina Suter, giunta 15esima.