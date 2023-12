Wendy Holdener muss monatelang pausieren. Instagram/wendyholdener

Dopo una caduta in allenamento, Wendy Holdener ha dovuto subire un'operazione alla caviglia sinistra e resterà fuori dal Circo Bianco per molto tempo. Per la prima volta dopo l'incidente, la fuoriclasse elvetica si è espressa pubblicamente su Instagram.

Hai fretta? blue News riassume per te Wendy Holdener non potrà gareggiare per qualche tempo. La sciatrice di Svitto ha dovuto subire un intervento chirurgico alla caviglia sinistra dopo una caduta in allenamento.

Giovedì ha mostrato il suo piede infortunato su Instagram e venerdì s'è pure espressa. Mostra di più

Wendy Holdener si è infortunata martedì durante l'allenamento di slalom a Pozza di Fassa, in Italia, cadendo nella rete di protezione. Gli accertamenti presso la clinica Hirslanden di Zurigo hanno rivelato che ha riportato una frattura alla caviglia sinistra.

La 30enne di Svitto ha dovuto subire un intervento chirurgico il giorno stesso dell'incidenteì. Dopo che giovedì la sciatrice ha mostrato ai suoi follower su Instagram il suo piede avvolto in uno spesso gesso, venerdì è tornata sul social.

Commentando altre immagini dal suo letto d'ospedale alla Clinica Hirslanden di Zurigo, scrive: «Beh, questo non era certo previsto, ma eccomi qui, circondata da un grande team, da medici competenti, dalla mia cara famiglia e dai miei amici, e sto già guardando avanti».

«Dankä fürs flickä!» (traducibile con «Grazie per il rattoppo» ndt.) è scritto in grassetto sulla sua coscia. Un messaggio di saluto ai medici. Holdener ringrazia anche i suoi fan per i numerosi auguri di guarigione: «Grazie per tutto l'amore e i messaggi gentili, significa davvero molto per me».

Il ritorno nel finale di stagione è «abbastanza realistico»

Ora dovrà immobilizzare il piede sinistro per circa due mesi. C'è il rischio di una fine prematura della stagione. «Decideremo alla fine di febbraio o all'inizio di marzo se potrà tornare a gareggiare», ha annunciato il medico della squadra Walter O. Frey in un comunicato stampa di martedì.

Il capo allenatore femminile Beat Tschuor ha espresso la speranza di un rapido ritorno di Blick: «Wendy di solito recupera molto rapidamente. È estremamente laboriosa, concentrata e meticolosa. È abbastanza realistico che possa tornare alla fine dell'inverno - non stiamo certo perdendo le speranze».