Zermatt KEY

I protagonisti del Circo Bianco non potranno allenarsi quest’estate a Zermatt.

Swisstxt

La stazione vallesana ha infatti preso la decisione di «sospendere gli allenamenti destinati agli atleti d’élite». La situazione verrà rivalutata poi durante l’estate 2025, hanno precisato i vertici degli impianti.

Zermatt non fa mistero che questo provvedimento è legato all’annullamento del terzo tentativo per disputare la tappa di Coppa del Mondo che prevedeva quattro discese in autunno.

Uno stralcio dal calendario giunto nonostante un contratto di 5 anni con la FIS.

Swisstxt