Desplances KEY

59"27 (5o tempo totale) e proverà ad andare a caccia del limite olimpico (1'57"94).

Swisstxt

Jérémy Desplanches ha centrato la finale dei 200m misti agli Europei di Belgrado (programmata domenica alle 19h07) In una serata di gare interrotta più volte per la forte pioggia, il ginevrino è stato capace di fermare il cronometro in 1’ Dal canto suo Gian-Luca Gartmann, presente nella stessa semifinale, è rimasto escluso per 0"69 dai migliori otto. Non sono riusciti a qualificarsi per l›ultimo atto nemmeno Fanny Borer, impegnata nei 200m delfino, e Thierry Bollin, presente nei 100m dorso.

Swisstxt