Moto KEY

Il 2024 sarà una stagione da record per il Motomondiale.

Per celebrare al meglio i 75 anni di corse sulle due ruote saranno addirittura 22 i Gran Premi previsti in calendario: primo appuntamento il 10 marzo in Qatar, l'ultimo il 17 novembre a Valencia.

Formula E

Il ginevrino Edoardo Mortara, vicecampione del mondo nel 2021, lascia la Venturi, ma continuerà a correre in Formula E. Il 36enne ha sottoscritto un accordo pluriennale con la Mahindra. Suo compagno di scuderia sarà l’olandese Nick de Vries, di ritorno ai propulsori elettrici dopo la sfortunata parentesi di quest’anno in Formula 1 con la Alpha Tauri.

Swisstxt