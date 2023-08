Flurina Rigling KEY

Quarto podio per Flurina Rigling ai Mondiali di paracycling pure in corso a Glasgow.

La 26enne zurighese, dopo una serie completa di medaglie in pista, si è messa al collo l'argento nella cronometro. Peccato per una foratura che le ha impedito di andare a conquistare l'oro, distante soli 15», che proverà ora a prendere nella corsa in linea.

Swisstxt