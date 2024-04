Pogacar KEY

Tadej Pogacar ha conquistato per la 2a volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi.

Nella 110a edizione della Doyenne (254,5km con 4266m di dislivello) lo sloveno ha fatto la differenza a 35km dal traguardo sul Côte de La Redoute, dove ha staccato tutti involandosi in solitaria verso il traguardo. Alle spalle del 25enne è giunto Romain Bardet (+ 1'39"), mentre Mathieu van der Poel si è aggiudicato la volata per il terzo posto (+ 2'02"). A ca. 100km dall’arrivo la corsa è stata segnata da una caduta che ha bloccato pure l'olandese, obbligato poi a spendere molte energie per rientrare.

