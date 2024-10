Jorge Martin Imago

Lo spagnolo precede Marquez e Bastianini e allunga sul Bagnaia in classifica

Swisstxt

Jorge Martin ha dominato in lungo e in largo la gara sprint del GP d’Australia, portando il proprio vantaggio in classifica generale su Francesco Bagnaia a 16 punti.

Scattato dalla pole, il 26enne ha velocemente allungato sulla concorrenza ed ha conquistato la sua sesta gara breve in stagione precedendo sul traguardo Marc Marquez ed Enea Bastianini.

Partito dalla quinta casella e secondo a metà corsa, il duplice campione del mondo ha ceduto il passo nel finale, piazzandosi infine al quarto posto. Pole nelle altre categorie per Fermin Aldeguer in Moto2 e Ivan Ortola in Moto3.

Swisstxt