Philipsen ha iniziato alla grande la stagione delle classiche monumento.

Il belga ha conquistato in volata la Milano-Sanremo, ottenendo il successo più prestigioso in carriera. Sul podio con lui sono saliti Matthews e Pogacar. Come spesso accaduto in passato, anche la 115a edizione della Classicissima si è animata sul Poggio con l'attacco dello sloveno che, senza scavare il vuoto, ha comunque sfilacciato il gruppo. A marcarlo stretto è stato soprattutto il vincitore del 2023 Van der Poel, che quest'anno, a conti fatti, ha fornito un ottimo servizio per lanciare il suo compagno alla Alpecin verso il trionfo.

Swisstxt