Maverick Vinales KEY

La gara delle MotoGP del GP delle Americhe ha visto imporsi lo spagnolo Viñales davanti ad Acosta e Bastianini.

Swisstxt

Il portacolori dell'Aprilia ha così completato un weekend perfetto. Già autore della pole e vincitore della gara sprint ad Austin, il 29enne è stato toccato in partenza ma ha poi rimontato dalla 9a posizione per imporsi. Quinto Bagnaia, caduto M.Marquez a 9 giri dal termine quando era in testa. Gli altri due vincitori sono stati lo spagnolo Garcia (Moto2) e il colombiano Alonso in Moto3, dove l'elvetico Dettwiler (14o) alla 5a gara della carriera ha conquistato i primi punti.

Swisstxt