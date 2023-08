Simon Ehammer TP

La Svizzera, con Ricky Petrucciani (400m e staffetta mista 4x400m), si presenta ai Mondiali di atletica di Budapest con l'intento di cogliere una decima medaglia iridata della storia.

Simon Ehammer rappresenta la miglior carta da mettere sul tavolo di una delegazione record di 37 elementi. Il 23enne, bronzo un anno fa a Eugene, ha preferito concentrarsi sul salto in lungo e non sul decathlon a causa di un'infiammazione alla spalla destra. Qualche speranza è riposta pure in Jason Joseph, Ditaji e Mujinga Kambundji, Annik Kaelin e il 23enne ticinese (bronzo ai CE nel 2022).

Swisstxt