Nessuna sorpresa negli accoppiamenti delle semifinali della Louis Vuitton Cup di vela.

Vincitrice del round robin grazie al successo nello spareggio con Luna Rossa, Ineos Britannia ha scelto di affrontare Alinghi, classificatasi al quarto posto. Sconfitta in entrambi gli scontri diretti disputati sin qui a Barcellona, l’imbarcazione rossocrociata dovrà aggiudicarsi 5 regate (in programma dal 14 al 19 settembre) per avere la meglio e centrare un posto nella finalissima. Nell'altra semifinale si affronteranno invece gli italiani di Luna Rossa e gli statunitensi di American Magic.

