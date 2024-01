Haecki freshfocus

Secondo podio nella tre giorni di Anterselva per Lena Haecki-Gross.

La rossocrociata, che aveva vinto la prima gara della sua carriera venerdì, ha ottenuto il terzo posto nella mass start di 12,5km. La rossocrociata, che ha chiuso con un solo errore al tiro, ha dovuto cedere alla coppia transalpina formata da Julia Simon e Lou Jeanmonnot. Buona prova anche per Amy Baserga, che ha chiuso in 10a piazza. In campo maschile Sebastian Stalder ha terminato la gara da 15km all'8o posto, nella gara vinta dal norvegese Vetle Christiansen.

