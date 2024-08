La delegazione svizzera Imago

apertura delle Olimpiadi, Parigi si è nuovamente vestita a festa per quella delle Paralimpiadi, a sua volta spettacolare.

Quattro settimane dopo aver ospitato la cerimonia d’ Gli oltre 4’000 atleti che nei prossimi 11 giorni si sfideranno in 22 sport stavolta non hanno sfilato su dei battelli lungo la Senna, ma hanno percorso gli Champs-Elyseés per raggiungere Place de la Concorde, dove il presidente francese Macron ha dichiarato aperta la 17a edizione. La delegazione svizzera, composta da 27 atleti, ha sfilato guidata dai due portabandiera Marcel Hug ed Elena Kratter.

