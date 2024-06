Zanetti Imago

ottima Linda Zanetti ha sfiorato di un niente il titolo ai Campionati Svizzeri di scena ad Aire-la-Ville, nel canton Ginevra.

Swisstxt

Un’ Nella gara in linea femminile la ticinese, giunta al traguardo al termine dei 107,8km di percorso in volata assieme a Noemi Rueegg (vincitrice per la prima volta) e altre sei atlete, non è riuscita a piazzare l’ultimo colpo di reni, dovendosi accontentare di una comunque buona seconda piazza. A completare il podio è stata Caroline Baur mentre la campionessa dello scorso anno Marlen Reusser non ha potuto gareggiare in quanto malata.

Swisstxt