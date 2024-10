In campo insieme per circa due minuti e mezzo KEY

Lo avevano già fatto in amichevole, ma ora LeBron e Bronny James sono diventati la prima coppia padre-figlio della storia a scendere in campo insieme in una partita di campionato della NBA.

Swisstxt

I due, entrati allo stesso momento a 4' dalla fine del secondo quarto, hanno condiviso il parquet per circa 2'30» nella vittoria per 110 a 103 dei Los Angeles Lakers sui Minnesota Timberwolves nella giornata inaugurale della nuova stagione. Il 39enne ha chiuso con un bottino di 16 punti, mentre il 20enne non ha provato la gioia del suo primo canestro in NBA sbagliando due tiri.

Swisstxt