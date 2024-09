Chloé Rabac ha corso insieme a Timea Rankl, Lia Thalmann e Alicia Masini KEY

atletica svizzera ha festeggiato la sua prima medaglia in una staffetta ai Mondiali U20.

Swisstxt

L’ Timea Rankl, Chloé Rabac, Lia Thalmann e Alicia Masini hanno vinto l’argento e stabilito il nuovo record nazionale correndo in 44"06 alla rassegna iridiata di Lima, in Perù. L’oro è andato alla Giamaica e il bronzo al Canada. Medaglia solo sfiorata, invece, per la rossocrociata Shirin Kerber, giunta 4a nei 1’500m.

Swisstxt