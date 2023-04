Bagnaia davanti a tutti ad Austin

Primo

E' stato il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia a far segnare il miglior tempo in qualifica nel GP delle Americhe.

Ad Austin (Texas), il pilota della Ducati partirà dunque davanti a tutti e ad affiancarlo in prima fila (sia oggi che domani) ci saranno Alex Rins e Luca Marini. Nella classe di mezzo, a partire davanti a tutti sarà l'italiano Celestino Vietti che ha preceduto Pedro Acosta e Filip Salac. Infine nella Moto3 il più veloce è risultato esserelo spagnolo Jaume Masia, che ha fatto meglio di Ayumu Sasaki e di Ivan Ortola.

