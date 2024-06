Francesco Bagnaia Imago

Dopo la pole position e il successo nella sprint, Bagnaia si è imposto nella gara domenicale del GP dei Paesi Bassi per il terzo anno consecutivo, portandosi così a sole 10 lunghezze in classifica da Martin.

Swisstxt

Lo spagnolo, partito dalla quinta piazza dopo essere stato penalizzato per aver ostacolato un pilota nelle qualifiche, si è subito messo in seconda posizione senza però riuscire a dare fastidio al rivale. In terza piazza ha invece chiuso Bastianini, capace di vincere la battaglia con Marc Marquez (4o), Viñales (5o) e Di Giannantonio (6o).

Swisstxt