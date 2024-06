Francesco Bagnaia Imago

Francesco Bagnaia ha vinto il primo duello con Jorge Martin del fine settimana, quello che però non assegna nessun punto in classifica.

Swisstxt

Stampando il record del circuito di Assen in 1'30"540, l’italiano si è preso la pole (la prima dal novembre scorso) del GP dei Paesi Bassi, ma subito alle sue spalle ci sarà l’attuale leader del Mondiale, dietro di 81 millesimi. Nella categoria di mezzo partirà dalla prima posizione Fermin Aldeguer, mentre in Moto3 è stato Angel Piqueras a conquistare la pole. L’unico elvetico in pista, Noah Dettwiler, scatterà invece dalla 25a casella.

Swisstxt