Francesco Bagnaia

Bagnaia ha vinto in rimonta il GP d'Indonesia.

Fatale l'errore di Martin, caduto da leader a 14 giri dal termine, che ha regalato punti preziosi all'italiano. Il podio di Mandalika l’hanno completato Viñales e Quartararo. Il pilota della Ducati ha così effettuato il controsorpasso decisivo in classifica generale, che comanda con 18 lunghezze di vantaggio sullo spagnolo. Per quanto riguarda la Moto2, Pedro Acosta ha ottenuto il suo 7o successo stagionale davanti a Canet e Aldeguer. In Moto3 si è imposto il brasiliano Moreira davanti ad Alonso e Muñoz.

