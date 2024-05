Bagnaia KEY

Caduto nella sprint di sabato Bagnaia si è prontamente riscattato nella gara domenicale vincendo il GP di Catalogna.

Swisstxt

Costretto a rincorrere fino a 6 giri dal termine, l’italiano è poi riuscito a piazzare il sorpasso decisivo nei confronti di colui che ha fatto corsa in testa fino a quel momento, Martin (poi 2o), conquistando il suo 3o sigillo stagionale. A completare il podio in MotoGP è stato ancora una volta un agguerrito M.Marquez. In Moto2 è tornato al successo dopo 609 giorni Ogura mentre in Moto3, Alonso si è preso gara e vetta della classifica. Dettwiler ha invece chiuso 21o.

Swisstxt