E' stato un inizio di weekend eccellente per Francesco Bagnaia.

Il campione del mondo di MotoGP in carica dopo aver ottenuto la pole nel GP dell’Emilia-Romagna ha vinto pure la gara sprint ed è sempre più vicino a Jorge Martin in classifica. Sul circuito di Misano dopo aver subito il sorpasso dallo spagnolo alla prima curva, l’italiano della Ducati ha ritornato il favore al rivale pochi giri dopo e non ha più mollato la testa sino al termine. La classifica del Motomondiale vede al momento Martin con solo 4 punti di vantaggio su Bagnaia.

