Basket: il Riva ha sperato nel colpaccio fino quasi al termine del terzo quarto contro il Friborgo, ma poi l'Elfic ha allungato per imporsi 62-48.

Per le ticinesi, che alla pausa lunga sono andate in parità con l'imbattuta capolista (28-28), in evidenza Marie Hunter con 21 punti all'attivo.

