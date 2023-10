Murase Imago

Snowboard: la tappa di Coppa del Mondo di Big Air a Coira è stata dominata dagli atleti giapponesi.

In assenza di svizzeri in finale, i nipponici hanno dominato con una tripletta in campo maschile (Ogiwara davanti a Kimura e Otsuka) e una doppietta tra le donne (Murase davanti a Iwabuchi e alla britannica Brookes).

