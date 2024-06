Tatum KEY

Per la prima volta dal 2008 i Boston Celtics si sono laureati campioni NBA.

I biancoverdi hanno chiuso i conti in gara-5 della finale sconfiggendo con il risultato di 106-88 i Dallas Mavs, a cui non sono bastati i 28 punti, 12 rimbalzi e 5 assist di Luka Doncic. MVP della finale è stato eletto Jaylen Brown (21/8/6), preferito al compagno Jayson Tatum (31/8/11), ma la vera chiave è stata la difesa di Jrue Holiday su Kyrie Irving (15 punti). La squadra di coach Mazzulla ha conquistato il 18o titolo nella storia della franchigia, uno in più degli arcirivali dei Los Angeles Lakers.

