Ian Hauri Keystone

Scherma: Ian Hauri si è aggiudicato il bronzo europeo nella spada, insieme all'ungherese Tibor Andrasfi, dopo essere stato sconfitto in semifinale da Luidgi Midelton.

Swisstxt

Il francese ha poi conquistato il titolo sconfiggendo il magiaro Gergely Siklosi. In campo femminile, oro continentale nella sciabola per Celia Perez Cuenca, che in finale ha avuto la meglio su Liza Pusztai.

Swisstxt