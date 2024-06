Michel Aebischer KEY

Al suo secondo grande torneo, Michel Aebischer ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista in rossocrociato, risolvendo al contempo il problema della fascia sinistra a Murat Yakin.

«Ho fatto una bella stagione al Bologna – ha spiegato il 27enne friborghese – ho giocato quasi sempre e questo mi ha dato tanta fiducia... penso che si veda anche in Nazionale. Rodriguez? Lì sulla fascia ci capiamo e penso che fino adesso abbiamo fatto bene».

Contro l'Italia c'è il rischio di andare ai rigori. «Non so se toccherà a me, ma in carriera non sono uno che ne ha calciati tanti... vedremo».

