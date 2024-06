Attento

Come vede l'ex attaccante la sfida di ottavi Svizzera-Italia?

Il DS del Bologna Marco Di Vaio può dirsi soddisfatto di quanto i suoi giocatori abbiano mostrato a Euro 2024, in particolare i tre svizzeri: «Siamo felici, stanno mostrando il loro valore» «La Nazionale svizzera ha fatto bene nel girone. Ma sarà difficile per tutte e due, anche l’Italia penso che cambierà pelle».

Il 47enne spiega perché i rossoblù hanno puntato molto sui calciatori di casa nostra: «Quello svizzero è un campionato di riferimento per noi, lo seguiamo molto come scouting. Croci-Torti a Bologna? No, non c'era niente di vero».

