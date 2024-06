Colin King è morto facendo quello che amava di più: tifare Facebook

I tifosi scozzesi, prima della sfida contro la Svizzera, normalmente amanti del divertimento, sono tristi. Dopo la sconfitta contro la Germania il loro amico Colin King è stato trovato morto nel letto. Gli scozzesi, come raccontano due super supporter a blue Sport, vogliono onorarlo come merita durante la partita odierna.

Michael Wegmann

Avete poco tempo? Blue Sport vi riassume la situazione. Durante la partita inaugurale contro la Germania, i tifosi scozzesi Walter e Pat erano allo stadio con il loro amico Colin King. Poche ore dopo lo hanno trovato morto.

Come Pat e Walter, Colin King era un leggendario tifoso della Tartan Army, rispettato e amato da tutti. «Siamo incredibilmente tristi. Colin era un ragazzo così socievole», racconta Pat a blue Sport.

Stasera, nella partita contro la Svizzera, i tifosi scozzesi vogliono rendere omaggio e applaudiranno per un minuto il loro collega defunto.

«Colin meritava questo grande palcoscenico», dicono Walter e Pat. Mostra di più

Walter di Glasgow e Pat di Edimburgo amano la birra e il calcio. Tanta birra e tanto calcio. Dal 1970 seguono la nazionale scozzese in tutto il mondo. Insieme ai loro amici del fan club «Tartan Army», hanno tifato e sofferto con la nazionale scozzese in ben 54 Paesi.

Svizzera contro Scozia? Niente di nuovo per i due. «Il momento più importante fu il 2:2 nelle qualificazioni agli Europei del 1992, al Wankdorf. Ci qualificammo per gli Europei», racconta Walter ridendo. La Nazionale svizzera di Hermann, Chapuisat & Co. mancò la qualificazione.

«Era ancora allo stadio con noi»

Walter e Pat sono due tipi socievoli. A loro piace ridere. Ma l'indomani dopo la sconfitta contro la Germania sono stati pervasi dalla tristezza. Non per la batosta subita a Monaco (5 a 1), ma per la notizia della morte improvvisa del loro caro amico Colin King.

Colin King si è addormentato in una camera d'albergo in Germania e non si è più svegliato. Facebook

«Era allo stadio con noi, ma al mattino Colin non si è più svegliato. Era semplicemente morto nel letto», racconta uno dei due, mentr el'altro aggiunge: «Siamo incredibilmente tristi. Colin era un ragazzo così socievole».

King era rispettato e amato nella curva dei tifosi scozzesi, ecco perché i suoi due amici sperano che gli venga dato un addio affettuoso. «I tifosi scozzesi organizzeranno qualcosa in suo onore durante la partita contro la Svizzera».

«La famiglia di Colin ha già lanciato un appello su Facebook. I tifosi vogliono applaudirlo per un minuto al quarto minuto della partita. Sarebbe un bel gesto». I due concordano: «Colin merita questo grande palcoscenico!».

Vogliono applaudire e piangere, ma dopo 90 minuti vogliono festeggiare di nuovo. «Vinceremo», ne sono sicuri.