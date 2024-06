Niclas Füllkrug, il bomber della Nazionale tedesca KEYSTONE

Giocare per la Nazionale è un onore, un motivo d'orgoglio. Vi sono però anche dei premi per gli obiettivi raggiunti. La federazione tedesca ha così deciso d'incentivare i suoi connazionali con lauti premi. E gli svizzeri?

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te I calciatori della Nazionale tedesca hanno già ricevuto un bonus per il passaggio agli ottavi di finale degli Europei in corso in Germania.

La federazione tedesca vuole spronare i suoi giocatori, offrendo premi in denaro maggiori di quelli ricevuti dai vincitori della Coppa del Mondo nel 2014.

Anche gli svizzeri hanno ricevuto un bonus per la qualificazione agli ottavi di finale, ma l'importo per ora non è stato reso noto. Mostra di più

Il super premio della Germania. La Federcalcio tedesca non bada a spese per dare uno stimolo in più ai propri giocatori.

Questo perché dopo l'approccio difficile agli Europei in casa, in cui i dubbi la facevano da padroni, ora la Mannschaft vola sulle ali dell'entusiasmo.

In casa la Nazionale teutonica vuole vincere a tutti i costi e le tre gare messe in scena finora - quella con la Svizzera la meno convincente - dimostrano la forza dei quattro volte campioni del mondo.

Così, se dovessero vincere i calciatori tedeschi si porterebbero a casa un premio da 400mila euro a testa: somma altissima, che supera quella ricevuta dai Campioni del Mondo del 2014. Infatti, al termine dei Mondiali in Brasile, ogni giocatore intascò 300 mila euro.

Ma del denaro è già stato versato sui conti bancari di Musiala e compagni: grazie alla vittoria nel girone, ciascuno dei 26 giocatori tedeschi ha ricevuto 50'000 euro dalla sua federazione nazionale.

Premi anche per i calciatori svizzeri

I calciatori svizzeri al termine della sfida pareggiata con la Germania KEYSTONE

Il raggiungimento degli ottavi è stato proficuo anche per i giocatori della Nazionale svizzera, anche se l'importo del bonus non è stato reso noto.

L'unica nota diramata in merito è questa: il bonus è costituito dalle sovvenzioni UEFA. Ciascuna delle 24 federazioni riceverà 9,25 milioni di euro per le tasse di iscrizione al torneo finale. A ciò si aggiunge un altro milione per ogni vittoria e mezzo milione per ogni pareggio nella fase a gironi.

L'Associazione Svizzera di Calcio (ASF) trasferirà parte di questi soldi ai giocatori. A differenza degli anni precedenti, in cui i giocatori ricevevano il «bonus» per ogni punto, questa volta il premio è legato al raggiungimento della fase a eliminazione diretta.

Ricordiamo che la squadra campione d'Europa potrà ricevere dall'UEFA un massimo di 28,5 milioni di euro.