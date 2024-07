Gianluigi Donnarumma lascia il campo di Berlino a testa bassa dopo l'amara sconfitta subita agli ottavi contro la Svizzera. KEYSTONE

A 24 ore dalla sconfitta patita contro la Svizzera agli ottavi di finale, dopo le parole di Spalletti, Gianluigi Donnarumma ha chiesto scusa ai tifosi italiani attraverso Instagram.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato sera, a Berlino, l'Italia è stata eliminata dagli Europei di calcio per mano della Svizzera.

Gli elvetici hanno vinto per 2 a 0, dominando la truppa di Luciano Spalletti.

Al rientro in Italia, il capitano degli Azzurri Gianluigi Donnarumma, il migliore tra i suoi, ha chiesto scusa ai tifosi, facendo una promessa: «Abbiamo l’obiettivo di prepararci al meglio per le prossime partite e il Mondiale». Mostra di più

A 24 ore dalla cocente sconfitta contro la Svizzera negli ottavi di finale, gli Azzurri sono rientrati in patria.

Il capitano Gianluigi Donnarumma, tramite il suo profilo Instagram, non solo ha chiesto scusa ai milioni di tifosi delusi e arrabbiati per la scialba prestazione degli Azzurri, ma ha anche fatto una promessa per il futuro.

«Siamo amareggiati e ben consapevoli che la prestazione della squadra non è stata all’altezza delle vostre aspettative e del nostro potenziale, e me ne assumo una grande responsabilità. Da oggi stesso inizieremo a lavorare con cuore e testa, con l’obiettivo di prepararci al meglio per le prossime partite e il Mondiale».

Un lungo post, quello del portierone, unico elemento della Nazionale di Spalletti ad aver brillato e convinto in Germania. Ricordiamo infatti che se non fosse stato per i suoi interventi, la sfida contro la Spagna sarebbe risultata una sconfitta dalle dimensioni epiche.

«Avete dato tutto il vostro supporto e la vostra passione, e vi assicuro che ogni singolo giocatore ha sentito la vostra presenza e il vostro sostegno sul campo. Questa sconfitta è una lezione fortissima per tutta la squadra e siamo pronti a farne tesoro per crescere e migliorare assieme».

Il portiere del PSG non è fuggito dal peso della storia calcistica, che racconta come l'Italia abbia vinto ben quattro Mondiali e il titolo europeo, tre anni fa.

«Abbiamo l’orgoglio e il privilegio di indossare questa maglia e rispetteremo sempre ciò che rappresenta: la nostra storia, la nostra cultura e tutti voi che ci sostenete in ogni partita. Grazie di cuore per il vostro supporto instancabile. Non vediamo l’ora di ripagare la vostra fiducia e il vostro affetto con prestazioni all’altezza della grandezza di questa Nazionale. Forza Azzurri!».

Spalletti, Donnarumma e il capo delegazione della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, sono i soli tre che si sono espressi dopo la disastrosa campagna tedesca.

«Non siamo riusciti a decollare come ci aspettavamo e speravamo. Mondiale? È il minimo sindacale, quello è l'obiettivo. È chiaro che si devono fare dei passi avanti, degli step convincenti, non andare a singhiozzo», ha detto Buffon a «Sportmediaset».

L'ex numero 1 della Nazionale italiana ha poi spezzato una lancia in favore dei suoi giocatori: «A questa Nazionale manca talento? Non credo».