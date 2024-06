Marco Rossi, il ct della Nazionale ungherese KEYSTONE

L'Ungheria ha perso mercoledì la seconda sfida del suo Europeo. Dopo la sconfitta contro la Svizzera, l'11 di Marco Rossi è stato battuto anche dalla Germania. Ma il ct ungherese ha qualcosa da recriminare.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te L'Ungheria, inserita nel gruppo A degli Europei, è stata sconfitta all'esordio dalla Svizzera per 3 a 1.

I magiari hanno perso mercoledì pure contro la Germania, per 2 a 0.

Il ct della Nazionale ungherese Marco Rossi, si è lamentato della prestazione dell'arbitro Danny Makkelie.

«La Germania non aveva bisogno dell'aiuto dell'arbitro».

Marco Rossi, il ct dell'Ungheria, si è detto insoddisfatto dell'arbitraggio durante la sconfitta per 2 a 0 contro la Germania.

La seconda sconfitta consecutiva degli ungheresi a Euro 2024 li ha portati sull'orlo del baratro: la partita decisiva contro la Scozia in programma domenica, potrebbe ancora permettere loro di acciuffare il terzo posto nel girone, ma potrebbe non bastare.

Il coach italiano è rimasto sconcertato dalla decisione di non assegnare un fallo di Ilkay Gündogan nella fase di costruzione del gol iniziale della Germania, finalizzato poi da Jamal Musiala.

Deutschland-Star Musiala mit dem Dosenöffner gegen Ungarn 19.06.2024

L'ira dell'allenatore si è intensificata quando nel corso della partita, il direttore di gara Danny Makkelie ha concesso una punizione a Robert Anrich, paragonabile secondo lui all'incidente precedente.

«Quello che ha fatto l'arbitro stasera è un doppio standard», ha detto. «Dal mio punto di vista la Germania avrebbe vinto comunque, è più forte di noi, ma l'arbitro è stato il peggiore in campo».

Aggiunge infine una provocazione: «La Germania non aveva bisogno dell'aiuto dell'arbitro, soprattutto contro una squadra come l'Ungheria. Quando giocheranno contro una squadra come la Francia, vedremo se verrà concesso un fallo o meno».

Gündogan: «Mi ha sorpreso la rabbia degli ungheresi»

Sull'incidente, che è stato controllato dal VAR e che ha portato la Germania in vantaggio, il capitano dei tedeschi Gündogan si è detto sorpreso dalla reazione degli ungheresi.

«Mi ha sorpreso che i giocatori dell'Ungheria fossero arrabbiati per l'accaduto. Non so come sia sembrato in TV, ma ho giocato in Premier League per sette anni e se avessero assegnato un fallo come in questo caso, tutti si sarebbero messi a ridere».