Jude Bellingham: un calciatore eccezionale che spesso offende con il suo comportamento. Imago

Jude Bellingham polarizza l'Europeo come nessun altro. Mentre alcuni lo celebrano per il suo genio, altri lo vedono come un ragazzo snob di 21 anni che sta per decollare verso sfere malsane.

Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Jude Bellingham sta ricevendo molti elogi dagli esperti, ma anche critiche.

Ha festeggiato il suo gol negli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Slovacchia con un gesto osceno. Rischia perciò l'espulsione in vista del match contro la Svizzera.

Didi Hamann, ex nazionale tedesco, ritiene che l'assenza di Bellingham potrebbe essere «una benedizione» per l'Inghilterra. Mostra di più

L'ex nazionale inglese Owen Hargreaves è pieno di elogi per Jude Bellingham: «Non ho mai visto un giovane giocatore entrare nello spogliatoio di un club come il Real Madrid e diventare immediatamente un top performer, anche con il numero 5 di Zinédine Zidane. Si può solo dire: tanto di cappello».

«La sua personalità e la sua mentalità sono la sua più grande forza. Quando lo si vede giocare e si guarda a ciò che ha già ottenuto, è incredibile», ha continuato l'ex nazionale inglese.

Anche Peter Knäbel, ex calciatore tedesco e direttore tecnico dell'accademia dello Schalke 04, mette in guardia la Svizzera dalla giovane stella in un'intervista a blue Sport.

«Bellingham è un giocatore sensazionale e un leader eccezionale della squadra in termini di energia. Per battere l'Inghilterra, bisogna battere Bellingham. Perché finché lui si muove ancora, l'Inghilterra non è morta».

Negli ottavi di finale contro la Slovacchia, il 21enne ha portato l'Inghilterra alla vittoria grazie ad uno stupendo gol su rovesciata.

Mentre festeggiava il suo gol, ha grida «Who else?» ("Chi altro?") verso la telecamera. E dopo la partita, quando gli è stato chiesto chi scrive il copione per l'Inghilterra, ha risposto: «Io».

È proprio per queste azioni che il giocatore del Real Madrid è una figura irritante. Il calciatore tedesco Christoph Kramer ha così parlato dell'inglese alla «ZDF»: «Bellingham è un giocatore eccezionale. Ma deve stare attento a non darsi delle arie a un'età così giovane».

L'ex calciatore professionista Didi Hamann ha un'opinione simile: «Non sei niente senza i tuoi compagni di squadra. A parte i suoi gol, nelle prime quattro partite non si è visto da nessuna parte».

Il ragazzo è ovviamente convinto di essere il più grande. «Dice: se non segno io, non lo farà nessun altro. Non sono artigiani quelli che giocano con lui ora. Questo ha a che fare con il rispetto verso i compagni di squadra, e qui sembra mancare», ha aggiunto l'ex calciatore.

Poiché Bellingham ha anche aggiunto un gesto osceno alla sua esultanza per il gol, è ancora possibile che il 21enne venga sospeso per la partita contro la Svizzera. Un disastro per l'Inghilterra? Al contrario, almeno così la pensa Hamann.

«Gareth Southgate avrebbe dovuto decidere prima di togliere Bellingham o Phil Foden. Ora potrebbe essere costretto a correre il rischio se Bellingham verrà sospeso. Se deve stare fuori, potrebbe anche essere una benedizione sotto mentite spoglie. Potrebbe addirittura aiutare la squadra. Qualcosa deve succedere».

Come molti preferisce il collettivo ai singoli giocatori. «Per questo penso che gli svizzeri metteranno al tappeto gli inglesi», ha concluso l'ex giocatore del Liverpool.