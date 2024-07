Più arrogante non si può: ecco cosa ha gridato Bellingham dopo il suo gol contro la Slovacchia

Jude Bellingham salva l'Inghilterra dall'eliminazione. Imago

Jude Bellingham tiene vive le speranze dell'Inghilterra per gli Europei con un meraviglioso colpo di genio. Ma la sua successiva esultanza per il gol lascia alcune domande senza risposta.

blue Sport Martin Abgottspon

Hai fretta? blue News riassume per te Jude Bellingham salva l'Inghilterra con una meravigliosa rovesciata nei minuti di recupero degli ottavi di finale.

Mentre festeggia il gol, il nativo di Birmingham pone una domanda piuttosto provocatoria alle telecamere.

La maggior parte dei tifosi ha reagito con ironia sui social media. Mostra di più

Chi pensava che l'Inghilterra avrebbe cambiato marcia a partire dagli ottavi di finale, domenica sera è stato smentito. Nel primo tempo la Nazionale dei Tre Leoni è andata sotto nel punteggio dopo un gol di Ivan Schranz.

Dopo di che, alla squadra di Gareth Southgate sono mancate le idee e le occasioni convincenti. Il disastro era già dietro l'angolo, quando Jude Bellingham ha preso coraggio e ha segnato una rete spettacolare su rovesciata, sugli sviluppi di una rimessa lunga al quinto minuto dei recuperi.

Così il giocatore del Real Madrid ha trovato la rete del pareggio, segnatura che ha permesso agli inglesi di andare ai supplementari.

Bellingham salva l'Inghilterra 30.06.2024

«Ragazzo, smettila. Sei ben lontano dall'essere Beckham»

Per quanto il gol sia stato meraviglioso, il successivo festeggiamento di Bellingham è molto discutibile. Si dirige verso i propri tifosi e le telecamere. Grida a gran voce: «Who else?».

In italiano: «Chi altro?». Il suo grido viene poi soffocato dagli applausi dei compagni di squadra, che gli cadono addosso e celebrano il suo colpo di genio. In seguito, lui e Harry Kane si abbracciano e vanno a festeggiare davanti alla curva dei tifosi.

I fan inglesi reagiscono con scherno sulla rete. Non c'è da sorprendersi dopo l'ennesima prestazione indecorosa dell'Inghilterra. «Chi altro? Bella domanda. Sicuramente nessuno in questa squadra», ha commentato un utente. Un altro ha detto: «Ragazzo, smettila. Sei ben lontano dall'essere Beckham».

A Bellingham non manca certo la fiducia in se stesso. Prestazioni scarse o meno, speriamo che non debba ripetere la domanda provocatoria sabato prossimo nei quarti di finale contro la Svizzera.