La super-tifosa della Croazia è furiosa: «Non invitatemi mai più a un'intervista»

Frustrazione pura per Ivana Knöll. L'inizio dei Campionati Europei difficilmente sarebbe potuto andare peggio per la fan della Croazia. Cosa è successo?

Ivana Knöll è una tifosa della Croazia ed è nota per mostrare molta pelle. Ha rilasciato un'intervista in TV prima della partita contro la Spagna.

Poiché l'ex Miss Croazia ha interpretato le dichiarazioni di Laura Wontorra come critiche, ha risposto alla presentatrice tedesca sui social media.

La modella chiarisce che non vuole più rilasciare interviste all'emittente. Mostra di più

Il suo marchio di fabbrica sono gli abiti succinti, che hanno già fatto scalpore ai Mondiali di calcio in Qatar: stiamo parlando della tifosa Ivana Knöll, l'ex «Miss Croazia».

In Germania, finora, ha vissuto un Europeo da dimenticare. Prima si è detta insoddisfatta del suo hotel di lusso, poi la sua Croazia è stata asfaltata dalla Spagna, ed infine la gente la presa in giro in TV.

La Knöll non ha lasciato correre e ha risposto su Instagram.

Battute sull'abbigliamento succinto della Knöll

Prima della partita contro la Spagna viene intervistata dalla presentatrice di MagentaTV Stefanie Blochwitz. Sotto un cielo nuvoloso e con una temperatura di circa 20 gradi, la modella parla delle possibilità della Croazia agli Europei, del suo programma personale per il torneo e del clima fresco di Berlino.

In studio, il presentatore Johannes B. Kerner osserva: «In teoria, però, ci sarebbe anche la possibilità di mettersi qualcosa addosso se fa freddo». In seguito, vengono realizzati altri servizi dallo stadio e l'inviata Laura Wontorra afferma: «Cercheremmo di tornare al calcio con un po' di competenza». La giornalista allude alle questioni di abbigliamento legate alla tifosa croata.

Troppo. La dichiarazione della Wontorra l'ha spinta a contrattaccare la sera stessa. Su Instagram ha prima criticato acidamente l'aspetto della conduttrice: «Cara Laura, se io avessi un aspetto così, mi vestirei con abiti invernali tutto l'anno».

Si è poi lamentata direttamente con MagentaTV: «La televisione più poco professionale di tutti i tempi. Insegnate ai vostri conduttori la cultura e non invitatemi mai più a un'intervista».

Ivana "knolldoll" Knöll spara alla presentatrice Laura Wontorra nella sua storia di Instagram. Instagram

Contattata in seguito da «Bild» ha dichiarato: «Non so chi sia questa donna (riferendosi alla giornalista Wontorra ndr.). Ma la gente mi ha detto che lei e un'altra donna hanno detto cose molto brutte su di me oggi dopo la mia apparizione in diretta su MagentaTV».

A quanto pare, non è sempre facile mantenere il sangue freddo, anche a basse temperature, oltremodo dopo una cocente sconfitta della tua squadra. Una cosa è chiara: i fan sostengono la Knöll e la aiuteranno a superare le 'umiliazioni'.