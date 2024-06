Xherdan Shaqiri, autore del quarto gol della serata KEYSTONE

Nel suo terzo test annuale, e a 11 giorni dall'esordio agli Europei, la Svizzera ha rifornito il serbatoio della fiducia piegando per 4-0 l'Estonia in una Swissporarena da tutto esaurito.

In campo con un undici non lontano da quello ideale, e in cui spiccavano le titolarizzazioni di Zuber e Duah (al debutto assoluto), i padroni di casa hanno rotto il ghiaccio proprio grazie a un gran destro proprio del rientrante Zuber al 20'.

Nella ripresa, i cambi hanno subito dato i frutti, portando al raddoppio di Amdouni, su ottimo assist di Vargas - entrambi appena entrati.

La resistenza dell'Estonia è stata spezzata dopo il secondo gol. Nico Elvedi ha segnato da un rimbalzo e Xherdan Shaqiri ha realizzato su rigore, che è stato ripetuto perché il portiere era uscito troppo presto.

È stata la più grande vittoria della Svizzera dopo il 5-0 sulla Bielorussia del marzo dello scorso anno.

Ora a Yakin tocca scegliere

L'allenatore della nazionale Murat Yakin deve ora prendere decisioni importanti. La squadra definitiva per il Campionato Europeo deve essere annunciata alla UEFA entro venerdì 7 giugno.

Oltre ai due portieri Marvin Keller e Pascal Loretz, almeno altri cinque giocatori devono essere esclusi dalla rosa. Inizialmente, Yakin voleva portare in finale solo 24 giocatori.

Tuttavia, con Breel Embolo e Denis Zakaria fuori gioco, l'allenatore della nazionale deciderà forse di utilizzare il contingente massimo di 26 giocatori.

Sabato (ore 18:00), la Svizzera giocherà il suo secondo test match a San Gallo, contro l'Austria, anch'essa partecipante al Campionato Europeo.

