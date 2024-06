Murat Yakin (sinistra) e Noah Okafor KEYSTONE

Murat Yakin ha finora sottolineato la sua fama di tattico. Nico Elvedi e Noah Okafor si sono dovuti finora rassegnare alla panchina. A blue Sport il mister ha rivelato come i due affrontino in modo diverso il loro nuovo ruolo.

Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Noah Okafor e Nico Elvedi sono rimasti in panchina per 270 minuti agli Europei. Tre partite, nessuna presenza.

Mentre Elvedi, secondo Yakin, si impegna per la squadra, Okafor è «forse» meno in grado di affrontare il ruolo di riserva.

Sotto Yakin, Okafor ha contribuito con due gol e due assist in 21 partite internazionali. L'ultimo gol dell'attaccante del Milan in Nazionale risale a due anni fa, nel giugno 2022.

Yakin è irremovibile su Okafor: «Deve fornire una migliore prestazione». Mostra di più

Murat Yakin sta impressionando agli Europei per la sua finezza tattica. Nella partita d'esordio, ha scelto a sorpresa Kwadwo Duah e Michel Aebischer, ed entrambi sono andati a segno.

Contro la Scozia, ha messo in campo Xherdan Shaqiri il quale lo ha ripagato con un gol spettacolare, che è valso il pareggio alla Nati (1-1). Nell'ultima partita del girone, ha permesso a Dan Ndoye di scorrazzare lungo la fascia sinistra ... e segnare la rete del vantaggio sulla Germania.

Ma due ex titolari siedono in panchina: Nico Elvedi e Noah Okafor. Quest'ultimo ha disputato 21 partite per la Nati durante l'era Yakin. Eppure, in Germania, il centravanti del Milan non ha giocato nemmeno un minuto.

Questo fatto sorprende, ma è comprensibile se si guarda più da vicino alle statistiche dei suoi impegni in Nazionale.

Due anni fa Okafor ha segnato il suo ultimo gol con la maglia rossocrociata: in occasione della sconfitta per 2-1 contro la Cechia in Nations League, e nel marzo 2023 ha fornito il suo ultimo assist nella vittoria per 5-0 contro la Bielorussia.

Su Okafor: «Deve farsene una ragione»

A blue Sport Yakin ha detto: «Deve mostrare ciò che sa fare in campo».

Le statistiche: 21 partite giocate, 2 gol, 2 assist.

L'allenatore ha rivelato di conversare regolarmente con il giocatore, che sente la concorrenza: «Forse è meno in grado di sopportarlo (il ruolo di riserva, ndr), ma deve farsene una ragione».

Su Elvedi: «Si mette al servizio della squadra»

Anche Elvedi, come Okafor, è stato per anni un punto fermo della Nazionale, ma agli Europei, finora, ha dovuto lasciare il posto al collega Fabian Schär.

Ascoltando le parole del mister, si capisce che il difensore sembra affrontare meglio il suo ruolo di sostituto rispetto al collega attaccante. «Si sta mettendo al servizio della squadra».

Finora i piani tattici stanno funzionando. Che mossa farà per gli ottavi di finale contro l'Italia?

«Saremo ben preparati. Sarà una partita interessante dal punto di vista tattico».

La sfida sarà trasmessa su blue Sport sabato alle ore 18.00 in diretta.