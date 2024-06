L'11 titolare di Svizzera-Scozia. Imago

Nella seconda uscita degli Europei la Nazionale rossocrociata ha pareggiato contro la Scozia. Ecco le note date dalla redazione di blue Sport agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota 4 Portiere Yann Sommer

Nell'azione dell'1-0 lui era pronto a parare. Peccato che Schär devia il pallone cercando di intercettarlo, ma si trasforma in un'autorete. Sommer avrebbe dovuto far sentire la sua voce ed evitare l'intervento del difensore. L'autogol è anche da annotare sul suo conto. Al 41esimo salva su calcio d'angolo un tiro velenoso. Quando viene chiamato in causa risponde presente, anche se non deve superarsi.

Difensori

Nota 3 Difensore Fabian Schär

È lui il protagonista sfortunato di inizio partita. Al 13esimo cercando di fermare un tiro di McTominay trafigge il proprio portiere. Al 67esimo, su calcio d'angolo, è ancora lui a farsi scappare Hanley che di testa va a colpire il palo. Non era giornata per il difensore del Newcastle.

Nota 5 Difensore Manuel Akanji

Solido, ma anche lui commette qualche errore in più del solito. A inizio partita sembra un po' nervoso. Nei recuperi salva la baracca intercettando un pericolosissimo pallone nell'area piccola che poteva valere il 2-1 per gli scozzesi. È comunque uno dei migliori della truppa di Yakin.

Nota 4 Difensore Ricardo Rodriguez

Inizia bene il match. Al 31esimo viene ammonito per un intervento fuori tempo su Gilmour. Da allora diventa un po' insicuro. Si riprende nel corso del secondo tempo, quando si fa vedere qualche volta anche nell'area di rigore avversaria.

Censtrocampisti

Nota Nota 4 Centrocampista Silvan Widmer

Sul contropiede che porta alla rete della Scozia non fa una bellissima figura. Al 28esimo minuto si mangia una ghiottissima occasione. Pure lui manca di precisione, ma il suo spirito combattivo non lo abbandona mai ed è anche per questo che arriva alla sufficienza. A quattro minuti dal 90esimo viene sostituito da Stergiou.

Nota 3.5 Centrocampista Granit Xhaka

Ha sempre un avversario al suo fianco, si vede che l'allenatore avversario lo teme molto. Non è una partita facile per il nostro regista. Commette diversi errori, soprattutto a livello di passaggio, troppi per un giocatore della sua caratura e importanza in seno al centrocampo della squadra. A volte trova la luce, ma i momenti bui sono stati troppi.

Nota 4 Centrocampista Remo Freuler

Al contrario del suo compagno di centrocampo tiene il colpo contro gli ostici avversari. Assicura la difesa e chiude gli spazi. Riesce a tenere a bada il combattivo collettivo scozzese. Purtroppo a livello di costruzione non riesce ad aiutare un Xhaka in difficoltà. Il suo match termina al 75esimo, quando viene sostituito da Sierro.

Nota 4.5 Centrocampista Michel Aebischer

È coinvolto nel gioco, la palla passa spesso dai suoi piedi. Non ha paura di correre. È uno dei giocatori a sbagliare di meno, forse anche perché gioca in modo semplice, ed è un pregio. Questa volta non segna, ma si tratta di un'altra prestazione positiva per il centrocampista del Bologna.

Attaccanti

Nota 5 Attaccante Dan Ndoye

Fa sentire la sua presenza. Al 32esimo scalda le mani al portiere avversario, pochi secondo dopo segna il momentaneo 2-1 che viene però annullato per fuorigioco. Al 58esimo stoppa benissimo un lancio lungo, si libera dell'avversario ma poi al momento di superare Gunn spara la palla a lato. Si impegna molto ed è regolarmente pericoloso. Peccato che è così poco efficiente. All'86esimo Amdouni prende il suo posto.

Nota 4.5 Attaccante Ruben Vargas

Corre, cerca di dare fastidio agli scozzesi - lo fa - e tira in porta. Anche lui commette qualche errore in più del solito, sbagliando anche passaggi assai semplici. Come Ndoye manca di concretezza. Al 75esimo esce per dare spazio a Rieder.

Nota 5 Attaccante Xherdan Shaqiri

Si vede poco. Dopo la rete scozzese lo si trova spesso a centrocampo alla ricerca della palla. Al 26esimo poi si inventa un gol dei suoi per l'1-1. L'unico della partita per la Nati. Ancora una volta dimostra quanto sia importante per la Svizzera, indipendentemente dal suo stato di forma. Shaqiri: l'uomo delle partite importanti. Al 60esimo lascia il posto a Embolo.

Sostituzioni

Nota 4.5 Entra al 60esimo al posto di Shaqiri Breel Embolo

Prende il posto di Shaqiri ma a differenza del folletto basilese va a piazzarsi come prima punta. All'82esimo sembra liberarsi sul filo del fuorigioco e supera l'estremo difensore avversario con un delizioso pallonetto. Pochi secondi dopo però si alza la bandierina, il gol non è valido. La rete non arriva, forse anche per il poco tempo di gioco, ma l'attaccante del Monaco è tornato.

Nota - Entra al 75esimo al posto di Vargas Fabian Rieder

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra al 75esimo al posto di Freuler Vincent Sierro

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra all'86esimo al posto di Ndoye Mohamed Amdouni

Senza voto. Ha giocato troppo poco.

Nota - Entra all'86esimo al posto di Widmer Leonidas Stergiou

Senza voto. Ha giocato troppo poco.