La seconda sessione di allenamento della Nazionale si è svolta a ranghi quasi completi.

L'unico assente era Steven Zuber, mentre Denis Zakaria ha partecipato solo alla prima metà della seduta. Le condizioni dell'attaccante non sembrano preoccupanti, ma la sua presenza per il debutto all'Europeo contro l'Ungheria resta da valutare, al pari di quella del centrocampista ginevrino. Sul campo di Stoccarda è al lavoro anche una squadra di giardinieri ingaggiata dall'UEFA per migliorane le condizioni. La Svizzera ha comunque deciso di non spostarsi e continuerà quindi ad allenarsi allo Stadion auf der Waldau.

