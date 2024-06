Il campo dello stadio di Francoforte sta creando problemi. ATS

Il campo dello stadio di Francoforte è al centro dell'attenzione in vista della partita Germania-Svizzera di domenica, l'ultima della fase a gironi degli Europei del Gruppo A.

Il manto erboso dello stadio di Francoforte ha ceduto in alcuni punti durante la partita tra Inghilterra e Danimarca, complicando le condizioni di gioco, come ammesso anche dal capitano inglese Harry Kane.

L'UEFA ha dichiarato che è in atto un piano di manutenzione per migliorare la qualità del campo, sperando di raggiungere condizioni migliori per la partita Germania-Svizzera in programma domenica sera. Mostra di più

Il manto erboso dello stadio di Francoforte è stato messo alla prova durante la partita tra Inghilterra e Danimarca (1-1).

Giovedì sera, il campo ha ceduto in alcuni punti durante le azioni dei giocatori. Il capitano della Nazionale dei Tre Leoni Harry Kane ha ammesso che, oltre al caldo, le condizioni del terreno di gioco sono state l'altro fattore di complicazione della partita contro i danesi.

Questo il commento dell'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate: «Non possiamo trovare scuse per il modo in cui abbiamo giocato. Ma abbiamo notato che il campo si stava deteriorando durante la partita, lo avevamo anche visto qualche giorno fa nella partita Belgio-Slovacchia».

«È in atto un piano di manutenzione dettagliato per affrontare alcuni problemi e continuare a migliorare la qualità dell'erba per le partite future», è stata la pronta risposta dell'UEFA, tramite un comunicato inviato ai media.

Un problema cronico

Il massimo organismo del calcio europeo ha spiegato che specialisti indipendenti hanno lavorato con il team responsabile del campo di Francoforte già nel periodo precedente al torneo «per garantire condizioni di gioco ottimali» e che ha notato un miglioramento rispetto alla scorsa stagione.

«Mancano ancora alcuni giorni prima di giocare di nuovo a Francoforte, e per allora la situazione potrebbe essere migliorata. Ma dobbiamo accontentarci delle circostanze e alla fine l'unica cosa che ci deve interessare è vincere la partita di domenica», ha dichiarato l'attaccante tedesco del Brighton & Hove Albion - prestato lo scorso campionato allo Stoccarda - Deniz Undav.

I tedeschi hanno già giocato a Francoforte lo scorso mese di marzo, quando in un'amichevole avevano sconfitto l'Olanda per 2-1. Le condizioni del campo avevano già attirato le critiche. «Sono contento di essere sopravvissuto», aveva detto Jamal Musiala dopo la partita.

Le cose miglioreranno in tempo per domenica sera? Svizzera-Germania andrà in scena alle 21:00.

