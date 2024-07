Rodriguez: «Giocare a ogni costo? No, se non trovo una squadra so cosa farò»

Ricardo Rodriguez è attualmente senza un club. KEYSTONE

Ricardo Rodriguez, esterno della Nati, parla in esclusiva a blue Sport dell'amara uscita dagli Europei e del suo futuro ancora irrisolto. Vuole continuare a giocare a calcio, ma non a qualsiasi costo. Ecco perché.

Michael Wegmann

Non c'è tempo? blue Sport riassume per voi La sera della semifinale tra Olanda e Inghilterra, Ricardo Rodriguez ripercorre con blue Sport gli Europei. «È molto amaro, perché avevo la sensazione che avremmo potuto raggiungere qualcosa di grande, qualcosa di storico».

Il nazionale svizzero è senza club. Vorrebbe continuare a giocare, dice, ma non a qualsiasi costo. «Firmerò per un club solo se tutto andrà bene. Per me e per la mia famiglia».

Se così non fosse, potrebbe immaginare di rimanere a casa e occuparsi della sua piccola famiglia.

Nel frattempo l'Inter sembra essere sulle sue tracce. Mostra di più

Mercoledì sera, 90 minuti prima del calcio d'inizio della semifinale degli Europei tra Olanda e Inghilterra, il difensore della Nazionale Ricardo Rodriguez si concede una chiacchierata con blue Sport. È a casa a Zurigo con la sua compagna da tanti anni, Nicole, e il loro figlio Santiago, che compirà tre anni a dicembre.

Ricardo Rodriguez, è bastato poco e ora staresti giocando con i tuoi colleghi di Nazionale contro l'Olanda nella finale al Signal Iduna Park di Dortmund...

Dobbiamo parlarne? È solo un'amarezza. Eravamo la squadra migliore contro l'Inghilterra e ci siamo andati vicini. È un peccato perché avevo la sensazione che avremmo potuto fare qualcosa di grande, qualcosa di storico.

Cosa ti rendeva così fiducioso?

Tutto. Tutto sembrava bene allineato per noi in quelle settimane. Avevamo un grande spirito e una grande atmosfera di gruppo, avevamo un mix ideale di veterani e giovani e abbiamo giocato un ottimo calcio. Abbiamo fatto una grande partita contro la Germania, abbiamo fatto fuori l'Italia e abbiamo avuto più occasioni contro l'Inghilterra.

Hai disputato un torneo eccezionale, non commettendo praticamente alcun errore nelle cinque partite. L'Europeo in Germania è stato la tua sesta grande competizione. È stato il tuo miglior torneo a livello personale?

Non voglio dare un giudizio, ma è andata molto bene.

Hai collezionato 120 presenze internazionali, 26 delle quali nelle fasi finali di un Europeo o un Mondiale. La Nati in Germania è stata la migliore squadra da quando ci giochi?

Sì, direi che è stata la squadra migliore. Anche se siamo stati molto forti anche ai Mondiali del 2014, quando purtroppo siamo stati eliminati agli ottavi di finale dall'Argentina. Tra l'altro, quello è stato il miglior torneo per me, il primo, ed è stato in Brasile: anche allora abbiamo giocato un ottimo calcio.

Questo Europeo potrebbe essere stato il tuo ultimo grande torneo con la maglia rossocrociata?

Chi lo sa con certezza? Forse. Ad agosto compirò 32 anni, quindi forse è per questo che sono così amareggiato per l'eliminazione, perché mi rendo conto che avrebbe potuto essere il mio ultimo torneo.

Hai annunciato il tuo ritiro dalla nazionale?

Certamente no.

Attualmente non hai un club. Sei preoccupato per questo?

No, per niente.

Le voci si susseguono. Secondo l'esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, tre club sauditi hanno chiesto informazioni su di te. Anche l'Inter è interessata, visto che si dice che il tecnico Inzaghi sia un tuo grande estimatore. Si ipotizza anche un ritorno in Bundesliga. Può aiutarci?

No. Lo scopriremo presto.

Il tuo amico Granit Xhaka ha detto che nessuno può capire come un giocatore come te sia oggi senza squadra. «Attenzione, club: guardate come gioca. Deve ottenere un contratto a lungo termine». Cosa rispondi a questa affermazione?

Sono stato un giocatore fisso e capitano del Torino negli ultimi tre anni. Sia in Nazionale che nel club, ho sempre dato il massimo. Non voglio sembrare presuntuoso, ma so cosa posso fare e che valore ho. Firmo per un club solo se tutto mi convince.

Dal punto di vista finanziario?

Anche, ma non solo. Anche l'ambiente deve essere giusto, per me e per la mia famiglia.

E se non arriva l'offerta perfetta?

Potrei benissimo rimanere a casa e occuparmi della mia piccola famiglia. È tutto ciò di cui ho bisogno per essere felice. Non fraintendetemi: il calcio mi appassiona. È la cosa che preferisco e che mi riesce meglio. Ma non a qualsiasi prezzo. Il club deve avere un piano e il progetto deve piacermi.

Durante gli Europei hai detto a blue Sport che ti vedresti anche in Arabia Saudita.

È ancora così.